Президент Латвії: Росія любить, коли ми налякані

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії.

Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Рінкевичс висловив сподівання, що саміт НАТО ухвалить рішення, потрібні для підтримки України.

"Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в України проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон, не такі безпечні", – заявив президент Латвії.

Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні.

"Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою. І важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця: протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові", – сказав Рінкевичс.

"Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь Альянс буде боротися", – підкреслив він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також не думає, що Росія готова атакувати якусь із країн НАТО, однак очікує подальших спроб дестабілізації з боку Москви.

У НАТО напередодні заявили, що попри те, що Росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО, вона все ж не нападе на нього у короткостроковій перспективі.