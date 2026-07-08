Президент Латвии: Россия любит, когда мы напуганы

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал продолжать поддерживать Украину и не поддаваться запугиванию со стороны России.

Об этом он заявил перед началом встречи лидеров на саммите НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ринкевичс выразил надежду, что саммит НАТО примет решения, необходимые для поддержки Украины.

"Если Украина победит, мы все будем в большей безопасности. Если у Украины проблемы, то НАТО и особенно Балтийский регион не так безопасны", – заявил президент Латвии.

Говоря о непосредственных угрозах для своей страны, он отметил, что не ожидает военного нападения, подобного тому, которое произошло в Украине.

"Но мы находимся под постоянной гибридной атакой. И важно напомнить миру о том, что необходимо устранить наши слабые места: противовоздушная оборона, защита от дронов. Что касается гибридных атак, то мы должны быть готовы", – сказал Ринкевичс.

"Россия любит, когда мы напуганы. И когда мы говорим о каких-либо угрозах для восточного фланга, важно показать, что НАТО стоит за нашей спиной. И если мы говорим, что будет атака, то должны сказать, что мы будем бороться. Латвия будет сражаться, соседи будут сражаться и весь Альянс будет сражаться", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также не считает, что Россия готова атаковать какую-либо из стран НАТО, однако ожидает дальнейших попыток дестабилизации со стороны Москвы.

В НАТО накануне заявили, что, несмотря на то, что Россия остается долгосрочной угрозой для НАТО, она все же не нападет на альянс в краткосрочной перспективе.