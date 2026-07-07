У НАТО пояснили, чому РФ не нападе на Альянс у короткостроковій перспективі

Попри те, що Росія залишається довгостроковою загрозою для НАТО, вона все ж не нападе на нього у короткостроковій перспективі.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди"

Він наголосив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для безпеки євроатлантичного регіону і стала ще більш безрозсудною.

"На політичному рівні Москва бачить себе все ще в умовах довгострокового протистояння і, з огляду на це, ми не бачимо жодних ознак наміру Росії щодо нападу на Альянс у короткостроковій перспективі", – пояснив посадовець.

Представник НАТО також назвав причини, чому такий напад наразі не відбудеться.

"По-перше, вона просто не має для цього можливостей через свою кампанію в Україні. По-друге, вона знає, що реакція НАТО на будь-яку необдуману агресію буде нищівною, оскільки ми маємо відповідні можливості, готові плани та охоплюємо кожну територію", – заявив він.

"Це залежить від нашої реакції, і робота, яку ми зараз проводимо для зміцнення нашого альянсу, безумовно, є фактором, що впливає на ці загрози. Тому я б сказав, що Росія стримується, але стримується саме завдяки діям, які ми вживаємо", – додав високопосадовець НАТО.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже не думає, що Росія готова атакувати якусь із країн НАТО, однак очікує подальших спроб дестабілізації з боку Москви.

Міністерство оборони Нідерландів у стратегічному документі припустило, що у разі паузи у війні з Україною Росія може розпочати обмежену операцію проти країни НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.