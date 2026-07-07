Глава МЗС Латвії не вірить, що Росія наважиться атакувати НАТО
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже не думає, що Росія готова атакувати якусь із країн НАТО, однак очікує подальших спроб дестабілізації з боку Москви.
Про це вона заявила на дискусії "Чому Нарва не наступна та інші міфи" на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".
Коментуючи тему дискусії, яка натякає на це естонське місто як наступну жертву російської агресії, Браже наголосила, що в такому разі не Нарва буде наступною, а НАТО.
"Чи готова Росія атакувати НАТО? Ні. Але чи хоче вона дестабілізувати НАТО? Так, звісно", – сказала вона.
Браже при цьому перерахувала проблеми Росії: послаблені війною збройні сили, падіння економіки, ерозія політичної єдності.
"Але це не повинно відволікати нас від власного посилення, інвестицій у внутрішню безпеку, розвідувальну співпрацю. І ми повинні більше довіряти НАТО", – сказала Браже.
Раніше латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.
Міністерство оборони Нідерландів у стратегічному документі припустило, що у разі паузи у війні з Україною Росія може розпочати обмежену операцію проти країни НАТО.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.