Сибіга: Україна разом з союзниками зараз дають Путіну шанс уникнути колапсу

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що ті пропозиції, які мають Україна і союзники, є шансом для правителя РФ Владіміра Путіна уникнути колапсу.

Про це він заявив на брифінгу для журналістів на полях саміту НАТО, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

За його словами, оцінки партнерів зводяться до спільного знаменника, а саме, що Україна стабілізувалася в плані фронту, Україна досягає успіхів.

"Україна ефективно застосовує асиметричні операції, які суттєво зміцнюють нашу переговорну позицію. Я думаю, що все більш очевидним, навіть не очевидним, а таким реальним разюче видимим стає те, що війна для Путіна не просто пішла не за планом, а вона веде його до колапсу", – зазначив Сибіга.

"І ті пропозиції, які сьогодні має Україна за підтримки наших союзників, безумовно, шанс для того, для Путіна, аби закінчити цю війну і фактично уникнути колапсу", – додав він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 8 липня взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Анкарі, в ході якого поінформував партнерів про наслідки останніх російських атак, а також про успіхи України на полі бою, в оборонній промисловості та далекобійних ударах по РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.