Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО розповів про далекобійні удари по РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 8 липня взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Анкарі, в ході якого поінформував партнерів про наслідки останніх російських атак, а також про успіхи України на полі бою, в оборонній промисловості та далекобійних ударах по РФ.

Про це повідомили у пресслужбі українського МЗС, інформує "Європейська правда".

В ході засідання міністр наголосив, що ключовим пріоритетом України лишається протиповітряна оборона. Він додав, що Україна терміново потребує посилення захисту від балістичних загроз.

"Путін робить ставку на балістичний терор як свою останню перевагу. Тому балістичний захист – це не лише порятунок життів; це спосіб примусити Москву до припинення війни", – зазначив міністр.

За його словами, Україна терміново потребує своєчасних поставок систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, особливо напередодні зими.

Глава МЗС підкреслив, що додаткові внески до PURL є критично важливими. За його словами, на цьому етапі битва за небо визначить траєкторію війни. Тому перемога в повітрі критично важлива для завершення війни.

"Україна вже не є країною, яка просто шукає захисту; Україна – це безпековий партнер і контрибутор. Ми здатні привнести до колективної безпеки нашу унікальну силу, досвід та інновації. НАТО 3.0 не буде повним без України. Разом ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та наближаємо сталий мир для України та решти Європи", – зауважив він.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.

Також Зеленський закликав партнерів підтримати українські зусилля у спробі отримати ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot в Україні.