Сибига: Украина вместе с союзниками сейчас дают Путину шанс избежать коллапса

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что предложения, которые есть у Украины и её союзников, – это шанс для лидера РФ Владимира Путина избежать коллапса.

Об этом он заявил на брифинге для журналистов в кулуарах саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, оценки партнеров сводятся к общему знаменателю, а именно: Украина стабилизировалась на фронте, Украина добивается успехов.

"Украина эффективно применяет асимметричные операции, которые существенно укрепляют нашу переговорную позицию. Я думаю, что все более очевидным, даже не очевидным, а настолько реальным и поразительно видимым становится то, что война для Путина не просто пошла не по плану, а ведет его к коллапсу", – отметил Сибига.

"И те предложения, которые сегодня есть у Украины при поддержке наших союзников, безусловно, дают Путину шанс положить конец этой войне и фактически избежать коллапса", – добавил он.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 8 июля принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в Анкаре, в ходе которого проинформировал партнеров о последствиях последних российских атак, а также об успехах Украины на поле боя, в оборонной промышленности и при нанесении дальнобойных ударов по РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют критическое значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.