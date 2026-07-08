Трамп заявив про "дуже малу різницю" між російськими і українськими людьми

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би припинення війни, оскільки перш за все гинуть люди, і для нього різниця між російськими і українськими людьми дуже мала.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що Росія є великою державою і великою військовою силою. Згадавши про війну, він зазначив, що все "постійно погано".

"25 тисяч молодих людей було втрачено минулого місяця, і 35 тисяч – два місяці тому. Я б сказав, що більше росіян. Але ж людей, людей. Я б сказав, що дуже мала різниця між російськими і українськими людьми", – сказав Трамп.

"Це жахлива війна, багато людей загинуло, здебільшого солдатів. І я думаю, президент Зеленський хоче її закінчення, і цього ж хоче президент Путін", – заявив президент США.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що ті пропозиції, які мають Україна і союзники, є шансом для правителя РФ Владіміра Путіна уникнути колапсу.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.