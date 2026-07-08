Трамп заявил об "очень небольшой разнице" между россиянами и украинцами

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны, поскольку в первую очередь гибнут люди, и для него разница между россиянами и украинцами очень небольшая.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что Россия является великой державой и большой военной силой. Упомянув о войне, он отметил, что всё "постоянно плохо".

"25 тысяч молодых людей погибли в прошлом месяце, а 35 тысяч – два месяца назад. Я бы сказал, что больше россиян. Но ведь люди, люди. Я бы сказал, что разница между россиянами и украинцами очень небольшая", – сказал Трамп.

"Это ужасная война, погибло много людей, в основном солдат. И я думаю, президент Зеленский хочет её окончания, и того же хочет президент Путин", – заявил президент США.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что те предложения, которые есть у Украины и её союзников, являются шансом для лидера РФ Владимира Путина избежать коллапса.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами будет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют критическое значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, – и отметил, что эти ракеты есть не только у США.