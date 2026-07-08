В НАТО не договорились о проведении следующего саммита в Албании, как обещали

Решение о том, что следующий саммит НАТО состоится в Албании, было исключено из декларации саммита НАТО, принятой на встрече лидеров в Анкаре.

Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении "ЕвроПравды".

В заключительном пункте документа говорится, что лидеры государств-членов "с нетерпением ждут следующей встречи".

Эта фраза противоречит традиции принятия решений, ведь в ней не указаны ни год, ни место проведения следующего саммита НАТО. Отметим, что прошлогоднее решение заканчивалось словами: "Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году, а затем – встречи в Албании".

И если год встречи в Албании союзники с самого начала договорились не фиксировать, оставляя себе пространство для маневра, то место уже считалось утвержденным. Однако американская сторона выступила против проведения саммита в Албании и заблокировала эту фразу в решении саммита в Анкаре.

Одной из причин считают то, что бизнес-проект семьи Трампа вызвал сопротивление албанцев (подробнее читайте в статье "Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США взбудоражила Албанию"). Впрочем, дискуссии и о месте, и о годе проведения нового саммита НАТО еще продолжаются.

Стоит отметить, что премьер Албании Эди Рама на официальном фото Альянса был приглашен в первый ряд, рядом с действующим хозяином саммита Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сигнализирует, что возможность проведения следующего саммита в Албании не считается окончательно исключенной.

фото НАТО

Как сообщалось, в НАТО приняли решение о 140 млрд евро военной помощи Украине.

Полный аннотированный текст документа смотрите по ссылке: "Хорошие новости для Украины, плохие для Албании: текст решения саммита НАТО".