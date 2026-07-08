Трамп говорит, что приехал бы в Украину, но не во время войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против приехать с визитом в Украину, но дал понять, что не видит возможности для этого во время горячей фазы войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины на полях саммита НАТО в Анкаре.

Трампу задали вопрос о том, хотел ли бы он посетить с визитом Украину.

"Я бы поехал, да. Но лучше бы закончилась война", – сказал он, пошутив о том, что его служба безопасности "была бы в восторге".

"Было бы хорошо попасть в Киев до того, как его разобьют еще больше, честно говоря. Это такой красивый город, правда? Да, я бы поехал в Украину – в подходящее время", – добавил Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot, и выразил уверенность, что Украина освоит эту технологию.

Также Трамп заявил, что украинские дальнобойные удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.