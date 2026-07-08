У Польщі затримали чоловіків, які хотіли перевірити українську компанію на ставлення до Бандери

У Польщі поліція затримала двох людей у зв’язку з інцидентом у будівлі Познанського економічного університету, де чоловіки намагалися потрапити до офісу української компанії під приводом "перевірки" її ставлення до Степана Бандери.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Про інцидент стало відомо після поширення відео, на якому двоє чоловіків із камерою вимагали впустити їх до офісу української компанії.

Вони заявили, що хочуть перевірити, чи "підтримує вона Степана Бандеру".

❗️Dwóch mężczyzn powiązanych z Braunem przyszło wczoraj do budynku @UEwP w Poznaniu i przepytywało młodą kobietę z tego, czy jej firma wspiera Stepana Banderę i ukraiński rząd. Bez jej zgody nagrywali i opublikowali jej wizerunek.



Ten sam mężczyzna (w koszulce pogardzającej… pic.twitter.com/gsthMjB1Hl – Kacper Nowicki (@KacpeerNowicki) July 8, 2026

У середу, 8 липня, стало відомо, що правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому інциденті.

"Ненависті та агресії не буде терпимості. У таких випадках поліція реагуватиме рішуче", – заявив глава МВС Польщі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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