В Польше задержали мужчин, которые хотели проверить, как украинская компания относится к Бандере

В Польше полиция задержала двух человек в связи с инцидентом в здании Познанского экономического университета, где мужчины пытались проникнуть в офис украинской компании под предлогом "проверки" её отношения к Степану Бандере.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Об инциденте стало известно после появления видео, на котором двое мужчин с камерой требовали впустить их в офис украинской компании.

Они заявили, что хотят проверить, "поддерживает ли она Степана Бандеру".

❗️Dwóch mężczyzn powiązanych z Braunem przyszło wczoraj do budynku @UEwP w Poznaniu i przepytywało młodą kobietę z tego, czy jej firma wspiera Stepana Banderę i ukraiński rząd. Bez jej zgody nagrywali i opublikowali jej wizerunek.



Ten sam mężczyzna (w koszulce pogardzającej… pic.twitter.com/gsthMjB1Hl – Kacper Nowicki (@KacpeerNowicki) July 8, 2026

В среду, 8 июля, стало известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых в этом инциденте.

"К ненависти и агрессии не будет терпимости. В таких случаях полиция будет реагировать решительно", – заявил глава МВД Польши.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским коллегой Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Польшей.

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