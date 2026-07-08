ЗМІ дізнались нові деталі нападу в гімназії неподалік Мюнхена

Внаслідок нападу у гімназії неподалік німецького Мюнхена поранені дві 13-річні учениці, а нападник – 16-річний хлопець.

Про це з посиланням на свої дані повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

За даними від джерел, внаслідок нападу в гімназії у Шонгау неподалік Мюнхена постраждали дві 13-річні учениці – дівчата отримали ножові поранення. Травми серйозні, проте загрози для життя дітей немає.

Нападник, якого вже затримали – нібито 16-річний хлопець з Хорватії. Він з’явився у закладі одночасно з вогнепальною і холодною зброєю, під час втручання поліції її вилучили.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн заявив, що підозрюваний раніше отримував психіатричну допомогу.

У поліції вважають, що нападник діяв самостійно, ознак змови з кимось не виявили. Наразі ще не підтвердили, чи він є учнем гімназії, чи раніше навчався там.

Наприкінці червня у німецькому Мангеймі нападник поранив ножем двох людей.

У травні в Швейцарії невідомий нападник поранив ножем трьох людей на вокзалі, поліція згодом назвала випадок терактом.