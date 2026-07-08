СМИ узнали новые подробности нападения в гимназии неподалеку от Мюнхена

В результате нападения в гимназии неподалеку от немецкого Мюнхена ранены две 13-летние ученицы, а нападавший – 16-летний юноша.

Об этом со ссылкой на свои данные сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

По данным от источников, в результате нападения в гимназии в Шонгау неподалеку от Мюнхена пострадали две 13-летние ученицы – девочки получили ножевые ранения. Травмы серьезные, однако угрозы для жизни детей нет.

Нападавший, которого уже задержали, – якобы 16-летний юноша из Хорватии. Он появился в здании с огнестрельным и холодным оружием, во время вмешательства полиции его изъяли.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн заявил, что подозреваемый ранее получал психиатрическую помощь.

В полиции считают, что нападавший действовал самостоятельно, признаков сговора с кем-либо не обнаружили. Пока еще не подтверждено, является ли он учеником гимназии или ранее там учился.

В конце июня в немецком Мангейме нападавший ранил ножом двух человек.

В мае в Швейцарии неизвестный нападавший ранил ножом трех человек на вокзале, полиция впоследствии квалифицировала инцидент как теракт.