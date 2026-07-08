Стармер заявив, що збереже контакт із Трампом після відставки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він та американський президент Дональд Трамп залишатимуться на зв’язку після того, як прем’єр-міністр незабаром покине Даунінг-стріт.

Про це він сказав у розмові із журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що він "завжди добре ладнав" із Трампом.

"Це важливо, адже в політиці справді має значення мати стосунки, які є робочими. Я дуже добре усвідомлюю, що стратегічний союз між Великою Британією та США є надзвичайно важливим у сфері оборони, зокрема щодо нашої оборони, безпеки та розвідки, де ми співпрацюємо цілодобово", – сказав він.

Тому Страмер вважає, що для британського прем’єр-міністра важливо мати добрі стосунки з президентом Сполучених Штатів.

Також у прем’єра Британії запитали, чи побажав йому успіхів Трамп.

"Так, побажав, і ми будемо підтримувати зв’язок", – відповів він.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Сам Бернем нещодавно заявив, що він "на 100 відсотків" надасть Україні такий самий рівень підтримки у війні з Росією, як і Стармер. Політик також натякнув на бажання продовжити зусилля щодо сприяння тіснішим зв'язкам Британії з ЄС.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих