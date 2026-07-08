Стармер заявил, что сохранит контакты с Трампом после отставки

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он и президент США Дональд Трамп будут поддерживать связь после того, как премьер-министр в ближайшее время покинет Даунинг-стрит.

Об этом он сказал в беседе с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что он "всегда хорошо ладил" с Трампом.

"Это важно, ведь в политике действительно имеет значение наличие рабочих отношений. Я очень хорошо осознаю, что стратегический союз между Великобританией и США чрезвычайно важен в сфере обороны, в частности в отношении нашей обороны, безопасности и разведки, где мы сотрудничаем круглосуточно", – сказал он.

Поэтому Стармер считает, что для британского премьер-министра важно иметь хорошие отношения с президентом Соединенных Штатов.

Также у премьера Великобритании спросили, пожелал ли ему успехов Трамп.

"Да, пожелал, и мы будем поддерживать связь", – ответил он.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подшло к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля, Энди Бернем считается следующим премьер-министром Великобритании.

Сам Бернем недавно заявил, что он "на 100 процентов" окажет Украине такой же уровень поддержки в войне с Россией, как и Стармер. Политик также намекнул на желание продолжить усилия по укреплению связей Великобритании с ЕС.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем уберечь Великобританию от ультраправых