У Латвії затримали поляка, який перевозив нелегальних мігрантів

Поблизу латвійського Даугавпілса прикордонники затримали громадянина Польщі, який перевозив у мікроавтобусі десятьох нелегальних мігрантів.

Про це пише RMF24 із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, автомобіль із польською реєстрацією рухався з боку білоруського кордону. Під час перевірки правоохоронці встановили, що пасажири незаконно перетнули латвійсько-білоруський кордон, не маючи жодних проїзних документів, зокрема віз або дозволів на перебування в країнах Європейського Союзу.

Усіх мігрантів повернули на прикордонний пост, а водія затримали. Крім того, у транспортному засобі прикордонники виявили підроблені латвійські номерні знаки.

За попередніми даними, їх могли планувати використати під час незаконного перевезення людей.

За офіційними даними, від початку року латвійські органи влади зафіксували понад 7,5 тисячі спроб незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту, якому сприяла білоруська влада, влітку 2021 року.

Наприкінці червня у Польщі під час двох окремих операцій прикордонникам вдалося затримати двох громадян України, які перевозили іноземців, що незаконно перебували на польській території.