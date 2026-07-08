В Латвии задержали поляка, перевозившего нелегальных мигрантов

Недалеко от латвийского Даугавпилса пограничники задержали гражданина Польши, который перевозил в микроавтобусе десять нелегальных мигрантов.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на заявление правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

Как отмечается, автомобиль с польской регистрацией двигался со стороны белорусской границы. В ходе проверки правоохранители установили, что пассажиры незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу, не имея никаких проездных документов, в частности виз или разрешений на пребывание в странах Европейского Союза.

Всех мигрантов вернули на пограничный пост, а водителя задержали. Кроме того, в транспортном средстве пограничники обнаружили поддельные латвийские номерные знаки.

По предварительным данным, их могли планировать использовать при незаконной перевозке людей.

По официальным данным, с начала года латвийские власти зафиксировали более 7,5 тысячи попыток незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после появления этого маршрута, которому способствовали белорусские власти, летом 2021 года.

В конце июня в Польше в ходе двух отдельных операций пограничникам удалось задержать двух граждан Украины, которые перевозили иностранцев, незаконно находившихся на польской территории.