ЗМІ: нові санкції ЄС торкнуться шістьох причетних до виробництва російських "Шахедів"

У зв’язку з останніми російськими атаками на Київ та інші українські міста голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас оголосила про нові пропозиції щодо санкцій.

Про це стало відомо агентству dpa від джерела у Європейській службі зовнішніх дій, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Згідно з інформацією, нові санкції планується застосувати загалом до п’яти юридичних осіб та однієї фізичної особи.

Як повідомляється, це суб’єкти, причетні до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів "Шахед" та "Герань".

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинула 21 людина.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас раніше цього дня завила, що має намір запропонувати нові санкції проти РФ після масованої російської атаки на Київ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву. Президент Зеленський у цьому контексті закликав робити внески в ініціативу PURL.