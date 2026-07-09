Навроцкий о своей встрече с Зеленским: исторические вопросы решить не удалось

Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал подробности своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре, отметив, что "исторические вопросы решить не удалось".

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского президента приводит Polsat News.

Навроцкий отметил, что эмоции поляков в связи с Волынской трагедией – это вопрос, не подлежащий обсуждению. Он добавил, что отсутствие согласия по этому вопросу представляет собой "конкретную проблему".

"Для меня вопросы, касающиеся УПА, не подлежат обсуждению. Нам не удалось решить исторические вопросы. Но мы и не надеялись, что удастся решить все вопросы", – подчеркнул польский президент.

По его словам, несмотря на исторические споры, Польша и Украина должны "взять на себя ответственность за то, что происходит в связи с российским вторжением".

"Хорошо, что мы встретились. С президентом Украины мы обсуждали, как должно выглядеть польско-украинское сотрудничество", – отметил Навроцкий.

Он также добавил, что именно Россия представляет собой долгосрочную угрозу для Польши, а также для НАТО.

Зеленский заявил, что у него и Навроцкого состоялся "важный и необходимый разговор", который длился более часа.

Встреча лидеров проходит после серьезного ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, в частности на президентском уровне, после скандала вокруг переименования одного из подразделений ССО в честь героев УПА и решения Навроцкого в ответ на это отозвать врученный Зеленскому орден Белого Орла.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

Читайте также на эту тему: "Возмутительно самостоятельная" Украина. Где скрыта истинная причина спора Варшавы и Киева.