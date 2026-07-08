Зеленський та Навроцький говорили понад годину й домовилися продовжити діалог
Новини — Середа, 8 липня 2026, 19:38 —
Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч зі польським лідером Каролем Навроцьким.
Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
Зеленський заявив, що у нього та Навроцького була "важлива і потрібна розмова", яка тривала понад годину.
"Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано", – акцентував український президент.
За його словами, вони догмовилися продовжити діалог.
"Нашим країнам потрібні лише сильні відносини", – додав Зеленський.
Зустріч лідерів відбувається після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, зокрема по лінії президентів, після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла.
Раніше Навроцький повідомив, що розмовляв із Зеленським також під час вечері лідерів.
Після того в Офісі президента України заявили, що президенти спробують узгодити графіки для проведення особистої зустрічі на полях саміту НАТО.
3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.
Читайте також на цю тему: "Обурливо самостійна" Україна. Де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва.