Зеленський та Навроцький говорили понад годину й домовилися продовжити діалог

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч зі польським лідером Каролем Навроцьким.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що у нього та Навроцького була "важлива і потрібна розмова", яка тривала понад годину.

"Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано", – акцентував український президент.

За його словами, вони догмовилися продовжити діалог.

"Нашим країнам потрібні лише сильні відносини", – додав Зеленський.

Фото: соцмережі

Зустріч лідерів відбувається після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, зокрема по лінії президентів, після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла.

Раніше Навроцький повідомив, що розмовляв із Зеленським також під час вечері лідерів.

Після того в Офісі президента України заявили, що президенти спробують узгодити графіки для проведення особистої зустрічі на полях саміту НАТО.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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