У Ризі з наступного року подвоять туристичний збір

Депутати міської ради латвійської столиці Риги ухвалили рішення про збільшення туристичного збору з 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Наразі в Ризі діє один із найнижчих туристичних зборів у Європі – один євро за ніч. У Вільнюсі, Каунасі та Паланзі він становить 2 євро за ніч, а в інших містах – ще вищий. Також у Кулдізі з цього року запроваджено туристичний збір у розмірі 1,5 євро за ніч.

Передбачається, що з 1 січня 2027 року розмір туристичного збору буде збільшено до 2 євро за ніч з урахуванням ПДВ.

При цьому загальний розмір збору не зможе перевищувати 17,80 євро за весь безперервний період проживання туриста у місці розміщення.

Місцева влада також провела зустрічі з галузевими організаціями та підприємцями, які підтримують підвищення туристичного збору, вбачаючи в цьому можливість того, що додаткове фінансування дозволить залучити ще більше туристів.

Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії розглядає можливість запровадження туристичного податку.

Повідомляли також, що в іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір у межах боротьби з масовим туризмом.

Крім того, парламент Норвегії у червні минулого року схвалив запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів до країни та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.