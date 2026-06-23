Фінляндія хоче запровадити туристичний податок

Уряд Фінляндії розглядає можливість запровадження туристичного податку за прикладом популярних напрямків, зокрема, Барселони та Венеції, де подібний збір уже існує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Цю пропозицію раніше озвучила голова Мінфіну Ріікка Пурра. За її словами, це нововведення "надасть муніципалітетам, які є популярними туристичними напрямками, можливість отримувати більший дохід від туризму".

Для муніципалітетів цей податок буде добровільним, і доходи від нього залишатимуться у їхньому розпорядженні.

Він також поширюватиметься як на внутрішніх, так і на іноземних туристів, які проживають у тимчасовому платному житлі.

Регіональна влада може встановити процентну ставку податку в діапазоні від 2 до 5 відсотків.

За підрахунками Мінфіну, податок потенційно може принести "мільйони євро податкових надходжень".

Нововведення може набути чинності у 2027 році, а це означає, що муніципалітети зможуть запровадити податок у 2028-му.

Останніми роками у Фінляндії спостерігається стійке зростання туризму: минулого року кількість ночівель у готелях досягла рекордного рівня – 7,2 мільйона.

Це зростання зумовлене, зокрема, збільшенням кількості відвідувачів зі Швеції, Німеччини та США.

Регіон Уусімаа, до якого входить Гельсінкі, а також фінська Лапландія, як правило, є найпопулярнішими напрямками для іноземних туристів.

Повідомляли, що в іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір у межах боротьби з масовим туризмом.

Крім того, парламент Норвегії у червні минулого року схвалив запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів до країни та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.