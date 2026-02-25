Каталонія подвоїла туристичний збір – він став одним з найвищих у Європі

В іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір у межах боротьби з масовим туризмом – він тепер стане одним з найвищих у Європі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Регіональний парламент Каталонії затвердив закон щодо подвоєння туристичного збору з квітня.

Гості, які зупиняються у готелі, з квітня почнуть сплачувати від 10 до 15 євро за ніч з людини, тоді як раніше туристичний збір становив 5-7,5 євро, залежно від класу готелю. Для пасажирів круїзних лайнерів збір залишиться на рівні 6 євро.

Цей крок ініціювали у межах політики боротьби з масовим туризмом та пом’якшення житлових проблем.

Останніми роками від місцевих мешканців, особливо у Барселоні, зростали нарікання що велетенські потоки туристів призводять до перетворення все більшої кількості житла на квартири під короткострокову оренду, а вартість оренди для самих містян через дефіцит житла зростає до непосильної.

Чверть надходжень від підвищеного туристичного збору збираються спрямовувати на пом’якшення житлових проблем.

У готельному бізнесі не в захваті від нововведення і побоюються, що це суттєво вдарить по кількості гостей.

Раніше анонсували плани з 2028 року заборонити квартири під короткострокову оренду, "заточені" під туристів.

До 2030 року Барселона планує обмежити круїзний туризм.

Низку заходів проти масового туризму почала впроваджувати також італійська Венеція.