Каталонія подвоїла туристичний збір – він став одним з найвищих у Європі

Новини — Середа, 25 лютого 2026, 17:01 — Марія Ємець

В іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір у межах боротьби з масовим туризмом – він тепер стане одним з найвищих у Європі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Регіональний парламент Каталонії затвердив закон щодо подвоєння туристичного збору з квітня.

Гості, які зупиняються у готелі, з квітня почнуть сплачувати від 10 до 15 євро за ніч з людини, тоді як раніше туристичний збір становив 5-7,5 євро, залежно від класу готелю. Для пасажирів круїзних лайнерів збір залишиться на рівні 6 євро. 

Цей крок ініціювали у межах політики боротьби з масовим туризмом та пом’якшення житлових проблем.

Останніми роками від місцевих мешканців, особливо у Барселоні, зростали нарікання що велетенські потоки туристів призводять до перетворення все більшої кількості житла на квартири під короткострокову оренду, а вартість оренди для самих містян через дефіцит житла зростає до непосильної. 

Чверть надходжень від підвищеного туристичного збору збираються спрямовувати на пом’якшення житлових проблем. 

У готельному бізнесі не в захваті від нововведення і побоюються, що це суттєво вдарить по кількості гостей. 

Раніше анонсували плани з 2028 року заборонити квартири під короткострокову оренду, "заточені" під туристів. 

До 2030 року Барселона планує обмежити круїзний туризм.

Низку заходів проти масового туризму почала впроваджувати також італійська Венеція

