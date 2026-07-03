У Швеції затримали двох осіб за підозрами у шпигунстві

У Швеції двох осіб, громадян Китаю і Малайзії, затримали за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

35-річного громадянина Китаю та 22-річного громадянина Малайзії затримали у середу, 2 липня.

Підозри стосуються "серйозної нелегальної розвідувальної діяльності проти Швеції", повідомив речник Служби державної безпеки Швеції (SÄPO) Габріель Вернстедт.

За даними в ордері на арешт, протиправні дії відбувалися між 26 червня і 1 липня. Чим саме займались підозрювані, не уточнюють.

Також цього тижня у Польщі затримали двох осіб за підозрою у шпигунстві для Білорусі.

У травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.