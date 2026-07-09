Италия высылает двух военных атташе посольства России за шпионаж

Министерство иностранных дел Италии в четверг приняло решение выслать из страны двух военных атташе российского посольства в Риме, ответственных за шпионскую деятельность в интересах Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава МИД Антонио Таяни в X.

Генеральный секретарь итальянского МИДа сообщил российскому послу в Риме, что атташе Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение 3 дней.

Правительство решило выслать двух военных атташе посольства Российской Федерации, ответственных за шпионскую деятельность, которая была выявлена в ходе расследования прокуратуры Рима.

"Москва продолжает использовать свои гибридные средства для атак на Запад и Италию. Это серьёзное и недопустимое вмешательство в деятельность итальянских институтов и в сферу национальной безопасности", – заявил Таяни.

Решение о высылке атташе было принято после того, как стало известно, что в Риме арестовали двух бывших сотрудников разведывательных служб по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Считается, что они передавали секретную информацию предполагаемому агенту российской разведки, пользующемуся дипломатическим иммунитетом в стране.

На прошлой неделе в Швеции по подозрению в шпионаже задержали двух человек, граждан Китая и Малайзии.