FT: среди союзников надеются, что Трамп стал более благосклонным к Украине на фоне её успехов

На саммите НАТО в Анкаре для европейских лидеров стала неожиданностью благосклонная к Украине тональность заявлений президента США Дональда Трампа, и это вызвало ощущение, что он, под впечатлением от последних успехов Украины в "дальнобойных санкциях", существенно изменил свою позицию.

[ИСТОЧНИК]Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Financial Times.

Как отмечается, для европейских лидеров стран НАТО "не стали сюрпризом" очередные нарекания Трампа в адрес союзников, однако их удивили его неожиданно "теплые слова" в адрес Украины и обещание лицензий на производство Patriot – что породило осторожный оптимизм относительно того, что Трамп в дальнейшем будет значительно более благосклонным к Киеву.

Неназванные чиновники в комментарии изданию выразили надежду, что это сигнализирует о долгосрочном изменении позиции США в вопросе поддержки Украины и дает надежду, что теперь давление на Россию усилится.

"Здесь все относительно просто… Трамп любит победителей. А Украина с недавних пор начала побеждать", – поделился один из дипломатов в НАТО.

Чиновник, страну которого не уточняют, говорит, что на встрече лидеров Трамп дал понять, что настроен больше поддерживать Украину и рассматривает новые шаги, чтобы помочь Украине переломить ситуацию в войне в свою пользу.

Еще один анонимный чиновник отметил, что американский президент звучал "достойно и серьезно" во время этих обсуждений.

Напомним, 8 июля на публичной части встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что украинские удары на большие расстояния по российским НПЗ являются эскалацией, способной положить конец войне.

Также он заявил, что США будут закупать у Украины дроны.