Макрон поїхав у Піренеї дивитись на один з етапів "Тур де Франс"

Президент Франції Емманюель Макрон 9 липня особисто відвідав одну з ділянок маршруту всесвітньо відомого велозмагання "Тур де Франс", якою зараз прямує заїзд.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У четвер французький президент вирушив у департамент Верхні Піренеї, щоб спостерігати за завершенням 6-го етапу "Тур де Франс" між По і Гаварні-Гедр.

Le Président Emmanuel Macron est présent pour cette 6e étape du Tour#TDF2026 #LesRP pic.twitter.com/aUfIoXrLIU – Eurosport France (@Eurosport_FR) July 9, 2026

Зокрема, Емманюель Макрон буде присутній на офіційній церемонії на фініші 6-го етапу, яка запланована на 18:30 за київським часом.

Відвідання змагань стало регулярною традицією Макрона за час його президентства з 2017 року.

Так, минулого року він завітав на змагання під час 12-го етапу заїзду, а у 2023 році зустрів і привітав майбутнього переможця змагань Йонаса Вінгегарда.

Нагадаємо, суд оштрафував на 1200 євро вболівальницю, яка на заїзді 2021 року спричинила великий "завал" велосипедистів на "Тур де Франс". Внаслідок аварії одному з учасників довелось остаточно зійти з дистанції, ще вісім отримали травми. Видовищний завал на заїзді стався також у 2023 році.