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Макрон поїхав у Піренеї дивитись на один з етапів "Тур де Франс"

Новини — Четвер, 9 липня 2026, 17:01 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон 9 липня особисто відвідав одну з ділянок маршруту всесвітньо відомого велозмагання "Тур де Франс", якою зараз прямує заїзд. 

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У четвер французький президент вирушив у департамент Верхні Піренеї, щоб спостерігати за завершенням 6-го етапу "Тур де Франс" між По і Гаварні-Гедр. 

Зокрема, Емманюель Макрон буде присутній на офіційній церемонії на фініші 6-го етапу, яка запланована на 18:30 за київським часом. 

Відвідання змагань стало регулярною традицією Макрона за час його президентства з 2017 року. 

Так, минулого року він завітав на змагання під час 12-го етапу заїзду, а у 2023 році зустрів і привітав майбутнього переможця змагань Йонаса Вінгегарда. 

Нагадаємо, суд оштрафував на 1200 євро вболівальницю, яка на заїзді 2021 року спричинила великий "завал" велосипедистів на "Тур де Франс". Внаслідок аварії одному з учасників довелось остаточно зійти з дистанції, ще вісім отримали травми. Видовищний завал на заїзді стався також у 2023 році

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