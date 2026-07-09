Макрон отправился в Пиренеи посмотреть один из этапов "Тур де Франс"

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июля лично посетил один из участков маршрута всемирно известной велогонки "Тур де Франс", по которому сейчас проходит гонка.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В четверг французский президент отправился в департамент Верхние Пиренеи, чтобы понаблюдать за завершением 6-го этапа "Тур де Франс" между По и Гаварни-Гедр.

Le Président Emmanuel Macron est présent pour cette 6e étape du Tour#TDF2026 #LesRP pic.twitter.com/aUfIoXrLIU – Eurosport France (@Eurosport_FR) July 9, 2026

В частности, Эмманюэль Макрон будет присутствовать на официальной церемонии на финише 6-го этапа, которая запланирована на 18:30 по киевскому времени.

Посещение соревнований стало регулярной традицией Макрона за время его президентства с 2017 года.

Так, в прошлом году он посетил соревнования во время 12-го этапа гонки, а в 2023 году встретил и поздравил будущего победителя соревнований Йонаса Вингегарда.

Напомним, суд оштрафовал на 1200 евро болельщицу, которая на этапе 2021 года вызвала большой "завал" велосипедистов на "Тур де Франс". В результате аварии одному из участников пришлось окончательно сойти с дистанции, ещё восемь получили травмы. Зрелищный завал на этапе произошел также в 2023 году.