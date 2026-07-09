В Еврокомиссии обеспокоены решением МОК, открывающим возможность возвращения россиян

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность недавним решением Международного олимпийского комитета, создающим предпосылки для возвращения российских спортсменов на соревнования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на ежедневном брифинге ЕК заявила пресс-секретарь Анна-Кайса Итконен.

На вопрос о последних решениях МОК пресс-секретарь ответила, что они не могут не вызывать обеспокоенности.

"Эти события вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Лидеры государств и правительств на встрече Евросовета 18 июня отметили, что до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый и устойчивый мир, нормализации участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях быть не должно. Еврокомиссия в полной мере поддерживает эту позицию", – отметила Анна-Кайса Итконен.

Как известно, в конце июня МОК внес изменения в Олимпийскую хартию, которые могут упростить возвращение России, а 7 июля принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Это решение уже вызвало шквал негативных реакций в спортивном сообществе и со стороны профильных чиновников.