Зеленський: у НАТО стало більше голосів за членство України

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну членом НАТО, збільшилась.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи відбулись під час саміту в Анкарі зрушення у питанні членства України в НАТО.

"Я думаю, що зараз збільшилась кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО", – відповів український президент.

За його словами, причина полягає у рівні українського оборонно-промислового комплексу, а також в українській армії.

"НАТО визнає, що обороноздатність НАТО з Україною тільки буде вигравати. Нашу армію всі поважають, країну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають і хотіли б посилитись Україною", – додав Зеленський.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Також він заявив, що США купуватимуть в України дрони.

Радимо детальніше ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Від Patriot до Мадяра: які домовленості привіз Зеленський до України з саміту НАТО.