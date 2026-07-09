Зеленский: в НАТО стало больше голосов в поддержку членства Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас число голосов, открыто выступающих за вступление Украины в НАТО, увеличилось.
Об этом он заявил во время онлайн-общения со СМИ, пишет "Европейская правда".
Зеленского спросили, произошли ли во время саммита в Анкаре сдвиги в вопросе членства Украины в НАТО.
"Я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО", – ответил украинский президент.
По его словам, причина заключается в уровне украинского оборонно-промышленного комплекса, а также в украинской армии.
"НАТО признает, что обороноспособность НАТО с Украиной только выиграет. Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают и хотели бы укрепиться за счет Украины", – добавил Зеленский.
Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что Штаты предоставят Украине право производить Patriot.
Также он заявил, что США будут закупать у Украины дроны.
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