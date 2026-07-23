Прем’єр Латвії звинуватив Росію в організації міграційного тиску на країну

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за нещодавнім сплеском спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до його країни стоїть "вище керівництво російської мафії".

Про це він сказав у інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Кулбергс повідомив, що Росія та Білорусь посилюють свою гібридну війну проти його держави, оскільки очільник Кремля Владімір Путін прагне відвернути увагу від втрат на полі бою в Україні.

"Нас випробовують. Наразі це ми. У будь-який момент це можуть бути наші сусіди в Литві, Естонії, Фінляндії чи Польщі. Це гібридна загроза. Це військова загроза. Ось що робить Росія. Він програє в Україні, все просто. Йому потрібно перевести увагу кудись", – сказав він.

Прем’єр Латвії також зазначив, що шукачі притулку, які намагаються перетнути кордон – це "чоловіки віком від 18 до 25 років із кримінальним минулим, усім їм видано візи Білорусі".

"Це організована загроза, спрямована на те, щоб знайти в нас слабке місце, і ми всі маємо вжити всіх заходів, щоб цьому запобігти", – зазначив він.

Як зазначається, минулого тижня в Латвії за один день було зафіксовано 111 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. Для порівняння: того ж дня у Литві, яка має вчетверо довший кордон з Білоруссю, було зафіксовано лише дві спроби перетину кордону.

Писали, що на тлі зростання потоку нелегальної міграції до Латвії прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про готовність активізувати технологічне співробітництво.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.