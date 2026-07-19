Литва пообіцяла Латвії технологічну допомогу на тлі напливу мігрантів

На тлі зростання потоку нелегальної міграції до Латвії прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про готовність активізувати технологічне співробітництво.

Заяву очільника литовського уряду наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Ми можемо…співпрацювати з латвійською стороною, з посадовими особами, надавати їм технологічну допомогу. Я знаю, що це вже відбувається, але думаю, що ми можемо ще більше це інтенсифікувати", – сказав прем’єр.

Відповідаючи на запитання про заявлену міністром внутрішніх справ Латвії потребу в 100 прикордонників, прем’єр висловив сумнів у можливості відправки такої кількості співробітників.

"Ми хотіли б попросити Латвію поставитися до цієї теми набагато серйозніше… Поки що ситуація нас не влаштовує, і я сподіваюся, що Латвія приділить цьому належну увагу, а Литва постарається на міжвідомчому рівні допомогти Латвії і тим самим собі", – пояснив прем’єр.

Він повідомив, що отримав запрошення від латвійських посадовців приїхати й оцінити їхні зусилля у боротьбі з нелегальною міграцією.

Під час візиту до Литви президента Латвії цього тижня міністри внутрішніх справ двох країн підписали двосторонню угоду про співпрацю у боротьбі зі злочинністю. Очікується, що вона також допоможе ефективніше протидіяти організованим мережам, які займаються незаконним переправленням мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.

Втім, Сінкявічюс раніше заявляв, що наразі передчасно говорити про відновлення тимчасового прикордонного контролю.