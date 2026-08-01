В пятницу вечером Латвия закрыла границу с Беларусью; людям рекомендовали воспользоваться другими маршрутами для возвращения в страну.

Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава, пишет "Европейская правда".

По словам министра, по техническим причинам пересечение латвийско-белорусской границы в настоящее время невозможно.

"По техническим причинам граница между Латвией и Беларусью закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами", – написал Домбрава в социальной сети Facebook.

В Государственной пограничной службе Латвии подтвердили LSM, что на пункте пограничного контроля "Патерниеки" возникли сбои в работе информационных систем, из-за чего осуществление пограничного контроля временно невозможно.

Пограничная служба пообещала обновлять информацию о возможности пересечения границы на своем официальном сайте.

Латвийское агентство по реагированию на киберинциденты Cert.lv сообщило, что имеющаяся информация не свидетельствует о внешнем вмешательстве в работу информационных систем пункта пропуска. Речь идет о локальных технических проблемах, а специалисты оказывают необходимую поддержку пограничной службе, которая продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

Накануне, в четверг, Домбрава рекомендовал гражданам Латвии воздержаться от поездок в Беларусь или возвращения оттуда. Он объяснил это тем, что в условиях гибридной миграционной атаки, которую, по его словам, ведет Беларусь, безопасное передвижение между двумя странами может быть затруднено.

Латвия закрыла пограничный пункт "Силене" с Беларусью в 2023 году, сославшись на давление со стороны нелегальной миграции. "Патерниеки" с тех пор остается единственным действующим пунктом пропуска между двумя странами.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за недавним всплеском попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в его страну стоит "высшее руководство российской мафии".

На фоне роста потока нелегальной миграции в Латвию премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о готовности активизировать технологическое сотрудничество.