В США разбился истребитель F-35

Истребитель F-35B потерпел авиакатастрофу в Сан-Диего в пятницу, что привело к пожару на авиабазе Мирамар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.

Самолет F-35B, закрепленный за 3-м авиационным крылом морской пехоты 11-й авиационной группы Корпуса морской пехоты, разбился на авиабазе Мирамар в пятницу утром по местному времени, сообщил представитель базы. По его словам, падение самолета вызвало пожар на поле в пределах базы.

На кадрах с места происшествия виден, по всей видимости, обугленный F-35B, окутанный дымом и окруженный выжженной травой. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.

JUST IN: An F-35 caught fire after a mishap at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego on Friday morning. Emergency crews responded to heavy smoke around 10 a.m. Cause under investigation.



– FOX 5 pic.twitter.com/oDthXqbQRf – Open Source Intel (@Osint613) July 31, 2026

Пилот катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение для обследования и лечения травм, которые, по предварительной информации, не угрожают жизни. Состояние военного летчика оценивается как стабильное.

Пресс-секретарь Корпуса морской пехоты в своём заявлении охарактеризовал аварию как "инцидент класса А" – это самая серьёзная категория среди военных и федеральных чрезвычайных происшествий.

Истребитель F-35B – это одноместный самолёт с технологией "стелс", способный к короткому взлёту и вертикальной посадке. Он способен разгоняться до 1930 км/ч. Стоимость F-35B вместе с запчастями и обслуживанием составляет $135,8 млн, согласно данным Center for Arms Control and Non-Proliferation.

11-я авиационная группа Корпуса морской пехоты обеспечивает наступательные действия, противовоздушную оборону и воздушную разведку для военных миссий США, а также обучает пилотов-истребителей морской пехоты и ВМС США.

Напомним, в середине июня на базе ВВС США Эдвардс в южной Калифорнии вскоре после взлёта разбился бомбардировщик B-52, в результате чего погибли все восемь человек, находившихся на борту.

Также в июне США впервые потеряли вертолёт Apache у Ормузского пролива.