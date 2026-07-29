Зеленський розповів про можливий візит Кушнера і Віткоффа впродовж двох тижнів

Президент Володимир Зеленський повідомив про можливий візит посланців Дональда Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа до Києва упродовж двох тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios.

Зеленський зазначив, що одним із результатів його зустрічі з Трампом є ймовірний візит Кушнера та Віткоффа до Києва протягом найближчих двох тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних візитів до Росії.

Президент України заявив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів з метою припинення війни, а також хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

Зеленський зазначив, що Кушнер і Віткофф, як і раніше, прагнуть досягти перемир’я, щоб створити простір для дипломатії. Водночас він наголосив, що, на його думку, Путін не погодиться на припинення бойових дій.

Незважаючи на нинішню динаміку на полі бою та свій скептицизм щодо намірів Путіна, Зеленський заявив, що все ще зацікавлений у відновленні мирних переговорів з Росією.

Раніше джерела FT повідомили, що Віткофф та Кушнер вперше погодились відвідати Київ у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни.

Медіа повідомляли, що це питання на зустрічі у Вашингтоні 28 липня у Білому домі обговорювали Трамп і Зеленський.