Рубио: в ближайшие недели выясним, можно ли возобновить переговоры между Украиной и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о том, что в ближайшие недели будут предприняты усилия, направленные на выяснение возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил Fox News.

По словам госсекретаря США, в ближайшее время ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны.

"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", – сказал Рубио.

Впрочем, как дал понять американский дипломат, успех этого процесса не гарантирован.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить эти "красные линии", мы не достигнем желаемого результата", – заявил госсекретарь США.

По данным СМИ, спецпредставители президента США Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – вероятно, посетят Киев во время празднования Дня независимости Украины.

На фоне визита в США 28 июля президент Владимир Зеленский анонсировал возможный визит представителей Дональда Трампа в Киев в течение двух недель.