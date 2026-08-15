Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, 14 серпня, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США.

Про це він сказав перед учасниками мітингу, цитує NBC News, пише "Європейська правда".

Трамп вважає, що це станеться "досить скоро".

"Після того, як ми завершимо розгром Ірану, який зараз зазнає нищівної поразки, – вже незабаром я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів", – сказав він.

Також американський президент нагадав про американську блокаду портів.

"Ми встановили блокаду. Жодне судно не пройде, якщо ми цього не захочемо", – сказав він.

Нагадаємо, Трамп у середу, 12 серпня, заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Ормузьку протоку. А перед тим він заявив, що військові США нібито очистили від мін Ормузьку протоку і контролюють її "на 100%".

Після цього в іранському центральному військовому командуванні заперечили заяви американського президента.