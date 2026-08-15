Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 14 августа, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США.

Об этом он сказал перед участниками митинга, как цитирует NBC News, пишет "Европейская правда".

Трамп считает, что это произойдет "довольно скоро".

"После того как мы завершим разгром Ирана, который сейчас терпит сокрушительное поражение, – уже в ближайшее время я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов", – сказал он.

Также американский президент напомнил об американской блокаде портов.

"Мы установили блокаду. Ни одно судно не пройдет, если мы этого не захотим", – сказал он.

Напомним, Трамп в среду, 12 августа, заявил, что Соединённые Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. А перед этим он заявил, что военные США якобы очистили от мин Ормузский пролив и контролируют его "на 100%".

После этого в иранском центральном военном командовании опровергли заявления американского президента.