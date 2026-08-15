У Німеччині політика від "АдН" підозрюють в нападі з бейсбольною биткою на підлітка

Щодо політика з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") ведеться розслідування за підозрою в нападі на 14-річного хлопчика, якого заскочили за псуванням одного з передвиборчих плакатів партії.

Про це повідомила низка німецьких ЗМІ, зокрема, DW, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався в місті Штендаль усього за кілька тижнів до виборів у східній землі Саксонія-Ангальт.

Медіа з посиланням на Управління кримінальної поліції землі (LKA) повідомили, що хлопчика разом з іншими підлітками було спіймано на гарячому під час псування плаката "АдН".

"Згодом, можливо, сталася фізична сутичка між особою, яка має депутатський імунітет, та підлітками. Під час цієї сутички, як стверджується, було використано тупий предмет", – цитується інформація LKA.

Повідомляється, що один із підлітків отримав легкі травми, і йому було надано медичну допомогу.

Spiegel з посиланням на джерела, близькі до хлопчика, повідомив, що він отримав легкий струс мозку, кілька забоїв і травму губи.

Громадська телерадіокомпанія MDR повідомила, що "тупим предметом" у цьому випадку була бейсбольна бита.

Нещодавно також стало відомо, що депутату німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Максиміліану Кра загрожує арешт внаслідок його судової суперечки із сатириком.

Восени 2025 року Бундестаг зняв імунітет з Кра через розслідування прокуратури Дрездена щодо хабарництва та відмивання грошей.