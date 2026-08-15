В Германии политика из партии "АдГ" подозревают в нападении с бейсбольной битой на подростка

В отношении политика из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") ведется расследование по подозрению в нападении на 14-летнего мальчика, которого застукали за порчей одного из предвыборных плакатов партии.

Об этом сообщили ряд немецких СМИ, в частности, DW, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в городе Штендаль всего за несколько недель до выборов в восточной земле Саксония-Анхальт.

СМИ со ссылкой на Управление уголовной полиции земли (LKA) сообщили, что мальчик вместе с другими подростками был пойман с поличным во время порчи плаката "АдГ".

"Впоследствии, возможно, произошла физическая стычка между лицом, обладающим депутатским иммунитетом, и подростками. Во время этой стычки, как утверждается, был использован тупой предмет", – цитируется информация LKA.

Сообщается, что один из подростков получил лёгкие травмы, и ему была оказана медицинская помощь.

Spiegel со ссылкой на источники, близкие к мальчику, сообщил, что он получил лёгкое сотрясение мозга, несколько ушибов и травму губы.

Общественная телерадиокомпания MDR сообщила, что "тупым предметом" в данном случае была бейсбольная бита.

Недавно также стало известно, что депутату немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиану Кра грозит арест в результате его судебного спора с сатириком.

Осенью 2025 года Бундестаг снял иммунитет с Кра в связи с расследованием прокуратуры Дрездена по делу о взяточничестве и отмывании денег.