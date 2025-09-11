Бундестаг позбавив імунітету ультраправого депутата, підозрюваного в корупції

Німецький парламент зняв недоторканність з депутата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Це рішення дозволяє поліції обшукати його офіс і квартиру та конфіскувати документи. Як зазначає видання, обшуки на пов'язаних з депутатом об'єктах у Дрездені, Берліні і Брюсселі вже тривають.

За інформацією видання, підставою для цього стало розслідування прокуратури Дрездена щодо хабарництва та відмивання грошей.

Кра підозрюють в отриманні грошей з китайських джерел під час його перебування на посаді депутата Європарламенту. Політик заперечує ці звинувачення.

У квітні німецька влада заарештувала колишнього помічника Кра за підозрою в тому, що він використовував своє становище для збору інформації для китайської розвідки і шпигунства за китайськими дисидентами.

Чоловік, ідентифікований як Дзян Г., отримав понад 500 документів для передачі до Китаю, в тому числі деякі з них були класифіковані Європейським парламентом як особливо секретні, йдеться в заяві федеральної прокуратури.

Кра не коментував публічно цю справу з моменту арешту свого колишнього помічника. Два роки тому, будучи членом Європейського парламенту, він відкинув звинувачення, що з'явилися тоді, що його помічник лобіював інтереси Китаю, як наклеп на нього самого.

На момент арешту у квітні 2024 року Дзян Г. був помічником Максиміліана Кра – головного кандидата "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Європарламенту. Після цього його відсторонили від роботи в Європарламенті.

Кра зняли з виборів до Європарламенту за суперечливе твердження про нацистів, але на початку 2025 року політик отримав місце в Бундестазі внаслідок дострокових парламентських виборів у Німеччині.