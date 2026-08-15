NYT: Німеччина, Франція та Британія готують власний формат перемовин щодо України

Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The New York Times.

Як зазначили європейські посадовці, з якими поспілкувалось видання, ці три країни побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Саме тому вони вирішили об’єднати зусилля, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів.

Європейські дипломати розробляють формат майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які представлятимуть Франція, Німеччина та Велика Британія.

Співрозмовники видання також поінформували, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні європейської позиції.

Британія, яка має нового прем’єр-міністра, виявляє значну нерішучість, частково тому, що побоюється ризикувати своїми відносинами з Трампом, додали джерела.

Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України вестимуться під керівництвом США, і, оскільки Росія посилює ракетні обстріли української території, вони наполягають на тому, щоб Трамп і його посланці відновили діалог із Москвою.

Однак врегулювання ситуації в Україні та відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб безкінечно залишати їх на розсуд адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуванішою, заявили офіційні особи.

Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди за їхніми спинами.

Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути головними учасниками переговорів на підтримку України, заявили троє європейських посадовців. Ці три країни, відомі як "E3", є ядром "коаліції охочих", що підтримує Україну, і розробили варіанти військових та безпекових гарантій для країни після укладення угоди.

Нещодавно ЗМІ дізнались, що минулого місяця у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Перед тим президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів, що у липні у Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії.