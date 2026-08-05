ЗМІ дізнались про переговори експосадовців з Європи та РФ щодо війни в Україні

Минулого місяця у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

До складу групи входили колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П’єр Вімон, повідомили джерела на умовах анонімності.

Вони відмовилися назвати ім’я представника РФ, який брав участь у зустрічі.

Барроу не відповів на запит про коментар. Міністерство закордонних справ Франції відмовилося від коментарів.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що "не має інформації про згадані обговорення". "Вони не проводилися від імені Федерального міністерства закордонних справ або у координації з ним", – додали у відомстві.

Речник британського уряду зазначив: "Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми не коментуємо дії колишніх посадовців".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков не відповів на запит про коментар.

Агентство зазначає, що нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних ініціативах, не пов’язаних безпосередньо з урядами, з метою пошуку потенційних шляхів вирішення складних міжнародних проблем.

Такі зустрічі, як правило, є приватними ініціативами, що не мають офіційного мандата, і відбуваються на рівні експертних дискусій. Ідеї, які обговорюють в ході таких дискусій, згодом можуть бути передані урядовими каналами.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів, що у липні у Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії.

Тоді агентство Bloomberg повідомило, що неофіційна німецька делегація, до складу якої входили колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній глава землі Бранденбург Маттіас Платцек, провела зустріч у столиці Азербайджану з кількома соратниками очільника Кремля Владіміра Путіна.

До складу російської делегації входили Валєрій Фадєєв, який є головою російської Ради з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віцепрем’єром при Путіні, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

Коментуючи переговори у Баку, в українському МЗС заявляли, що ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".