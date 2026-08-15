NYT: Германия, Франция и Британия готовят собственный формат переговоров по Украине

Германия, Франция и Великобритания работают над собственным форматом будущих переговоров о прекращении войны России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The New York Times.

Как отметили европейские чиновники, с которыми пообщалось издание, эти три страны опасаются, что президент США Дональд Трамп исключит их из любых переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной.

Именно поэтому они решили объединить усилия, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров.

Европейские дипломаты разрабатывают формат будущих переговоров для защиты европейских интересов, которые будут представлять Франция, Германия и Великобритания.

Собеседники издания также сообщили, что Франция и Германия играют ведущую роль в формировании европейской позиции.

Великобритания, у которой новый премьер-министр, проявляет значительную нерешительность, отчасти потому, что опасается рисковать своими отношениями с Трампом, добавили источники.

Европейцы ожидают, что любые переговоры с Россией по Украине будут вестись под руководством США, и, поскольку Россия усиливает ракетные обстрелы украинской территории, они настаивают на том, чтобы Трамп и его представители возобновили диалог с Москвой.

Однако урегулирование ситуации в Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы бесконечно оставлять их на усмотрение администрации Трампа, которая выглядит всё более непредсказуемой, заявили официальные лица.

Они хотят убедиться, что Вашингтон и Москва не заключат никакого соглашения за их спинами.

Великобритания, Франция и Германия считают, что именно они должны быть главными участниками переговоров в поддержку Украины, заявили трое европейских чиновников. Эти три страны, известные как "E3", являются ядром "коалиции желающих", поддерживающей Украину, и разработали варианты военных и гарантий безопасности для страны после заключения соглашения.

Недавно СМИ стало известно, что в прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, целью которой было обсудить возможные условия проведения мирных переговоров о прекращении войны в Украине.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в июле в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России.