У Румунії знайшли два підозрілі об’єкти, один із них – ймовірно, дрон

У румунському повіті Констанца на узбережжі моря знайшли підозрілі об’єкти, один з них має вигляд морського безпілотника.

Про це повідомляють румунські ЗМІ, зокрема Antena3, пише "Європейська правда".

У неділю вранці було зареєстровано два інциденти з підозрілими предметами в прибережній зоні Румунії. Перший об’єкт зафіксували біля узбережжя порту Томіс у Констанці, приблизно за 1,5 кілометра від берега.

На фото видно, що це білий об’єкт без надбудови, схожий на морський безпілотник, розміри якого, судячи з усього, можна порівняти з розмірами човна або шлюпки.

Фото: Antena3

На місце знахідки вирушила Берегова охорона Румунії.

Другий інцидент стався в селі Ефоріє-Норд повіту Констанца. Відпочивальники виявили на пляжі циліндричний металевий предмет з іржавою поверхнею.

Фото: Antena3

Правоохоронці оточили цю територію. В результаті перевірки було встановлено, що об’єкт не містив вибухових речовин і не був ані дроном, ані морською міною.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що на пляжі румунського курорту Сатурн виявили фрагменти військового дрона, туристів евакуювали.

Цей інцидент стався після того, як на пляжі у Костінешті (близько 17 км від Сатурна) повторно виявили уламок безпілотника – ймовірно, від того ж апарата, який знайшли там напередодні.

А в ніч на 16 серпня винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що патрулює небо над Румунією, збив невідомий дрон, який порушив повітряний простір країни. За словами представника НАТО, дрон, ймовірно, належав Росії.