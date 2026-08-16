В Румынии обнаружили два подозрительных объекта, один из них – вероятно, дрон

В румынском уезде Констанца на побережье моря обнаружили подозрительные объекты, один из них похож на морской беспилотник.

Об этом сообщают румынские СМИ, в частности Antena3, пишет "Европейская правда".

В воскресенье утром было зарегистрировано два инцидента с подозрительными предметами в прибрежной зоне Румынии. Первый объект зафиксировали у побережья порта Томис в Констанце, примерно в 1,5 километра от берега.

На фото видно, что это белый объект без надстройки, похожий на морской беспилотник, размеры которого, судя по всему, сопоставимы с размерами лодки или шлюпки.

Фото: Antena3

На место находки выехала Береговая охрана Румынии.

Второй инцидент произошел в селе Эфорие-Норд уезда Констанца. Отдыхающие обнаружили на пляже цилиндрический металлический предмет с ржавой поверхностью.

Фото: Antena3

Правоохранители оцепили эту территорию. В результате проверки было установлено, что объект не содержал взрывчатых веществ и не был ни дроном, ни морской миной.

Напомним, 14 августа стало известно, что на пляже румынского курорта Сатурн обнаружили фрагменты военного дрона, туристов эвакуировали.

Этот инцидент произошел после того, как на пляже в Костинеште (около 17 км от Сатурна) вновь обнаружили обломок беспилотника – вероятно, от того же аппарата, который нашли там накануне.

А в ночь на 16 августа истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующий небо над Румынией, сбил неизвестный дрон, нарушивший воздушное пространство страны. По словам представителя НАТО, дрон, вероятно, принадлежал России.