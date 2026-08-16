Винищувач НАТО збив дрон над Румунією

Винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що патрулює небо над Румунією, в ніч на 16 серпня збив невідомий дрон, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, пише "Європейська правда".

У румунському Міноборони оголосили, що близько 04:44 ночі неділі системи спостереження відомства виявили повітряну ціль, яка вторглася у повітряний простір з Молдови, приблизно за 24 км на північ від міста Галац.

Літак F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що виконував бойове патрулювання на 57-й авіабазі мені Михаїла Когелнічану, встановив радіолокаційний контакт з ціллю та отримав дозвіл на збиття.

Винищувач збив безпілотник о 05:01 у безлюдній місцевості. Ймовірне падіння уламків цілі фіксують між населеними пунктами Белені та Кудалбі в Галацькому повіті.

Повітряну тривогу для повіту скасували о 05:20.

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце привітав іспанських пілотів та румунських військових з успішним виконанням місії.

"Румунія захищає свій повітряний простір, а наші союзники стоять поруч із нами. Пильність, швидка реакція та солідарність союзників – ось конкретні гарантії нашої безпеки", – написав очільник Міноборони у Facebook.

Це стало четвертим випадком, коли над Румунією збивали безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.

26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрона-порушника повітряного простору.

Перед цим президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що 25 липня за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.

Перше бойове застосування авіації над Румунією для збиття такого БпЛА – який, як згодом підтвердили, був апаратом типу "Шахед" – відбулось 24 липня.

Цьому передували численні інциденти, коли російські безпілотники залітали на територію Румунії і падали там, здебільшого у прикордонні над Дунаєм – під час російських атак, спрямованих на українські порти.